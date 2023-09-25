Источник: РПЛ недовольна бандитским контентом клубов в стиле 90/00-х
Поделиться
Руководству Российской Премьер-Лиги не нравится производимый некоторыми командами бандитский контент в стиле 90/00-х. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, Лига попросила команды не производить контент с отсылками к криминальным драмам. Руководство РПЛ не хочет, чтобы бандитский креатив пагубно повлиял на её репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров. Команды попросили быть более изящными в создании подколов и избегать фраз вроде «Ты чего натворил, пёс смердячий?» или «Чо молчишь, конина?».
Напомним, «Ростов» в своих публикациях отсылался на сериал «Бандитский Петербург» и фильм «Бумер», «Пари Нижний Новгород» — на фильм «Жмурки».
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:26
-
19:26
-
19:22
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:51
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:16
Партнерский контент