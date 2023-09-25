Источник: РПЛ недовольна бандитским контентом клубов в стиле 90/00-х

Руководству Российской Премьер-Лиги не нравится производимый некоторыми командами бандитский контент в стиле 90/00-х. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Лига попросила команды не производить контент с отсылками к криминальным драмам. Руководство РПЛ не хочет, чтобы бандитский креатив пагубно повлиял на её репутацию и отпугнул потенциальных болельщиков и спонсоров. Команды попросили быть более изящными в создании подколов и избегать фраз вроде «Ты чего натворил, пёс смердячий?» или «Чо молчишь, конина?».

Напомним, «Ростов» в своих публикациях отсылался на сериал «Бандитский Петербург» и фильм «Бумер», «Пари Нижний Новгород» — на фильм «Жмурки».