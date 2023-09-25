Александр Кокорин оформил голевую передачу в матче с «Омонией»

Завершился матч 5-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония» и «Арис». Команды играли на стадионе «Нео ГСП» в Никосии (Кипр). Итоговый результат — 2:2.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Вилли Семедо. Через шесть минут ответный мяч «Ариса» забил польский нападающий Мариуш Стемпиньски. На 72-й минуте Стемпиньски с передачи российского полузащитника Александра Кокорина сделал дубль. «Омония» отыгралась усилиями Семедо на 90+1-й минуте. Кокорин вышел на замену на 65-й минуте.

«Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после пяти сыгранных матчей. «Омония» находится на четвёртой строчке, заработав девять очков.