Александр Кокорин оформил голевую передачу в матче с «Омонией»
Поделиться
Завершился матч 5-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония» и «Арис». Команды играли на стадионе «Нео ГСП» в Никосии (Кипр). Итоговый результат — 2:2.
На 32-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Вилли Семедо. Через шесть минут ответный мяч «Ариса» забил польский нападающий Мариуш Стемпиньски. На 72-й минуте Стемпиньски с передачи российского полузащитника Александра Кокорина сделал дубль. «Омония» отыгралась усилиями Семедо на 90+1-й минуте. Кокорин вышел на замену на 65-й минуте.
«Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после пяти сыгранных матчей. «Омония» находится на четвёртой строчке, заработав девять очков.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:26
-
19:26
-
19:22
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:51
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:16
Партнерский контент