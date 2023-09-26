«С лысыми парнями очень сложно». Видаль высказался о конфликте между Роналду и тен Хагом
Поделиться
Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за отношение к португальскому нападающему Криштиану Роналду.
«Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни.
Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно», – приводит слова Видаля Goal.
Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение 38-летнего игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в шести матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив девять голов и четыре результативные передачи.
Материалы по теме
Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду:
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
02:06
-
02:02
-
01:47
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:43
-
00:35
-
00:23
-
00:16
-
00:02
- 25 сентября 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:39
-
23:28
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:57
-
22:44
-
22:35
-
22:35
-
22:25
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:22
Партнерский контент