«С лысыми парнями очень сложно». Видаль высказался о конфликте между Роналду и тен Хагом

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за отношение к португальскому нападающему Криштиану Роналду.

«Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни.

Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно», – приводит слова Видаля Goal.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение 38-летнего игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в шести матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив девять голов и четыре результативные передачи.

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