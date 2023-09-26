Спортивный директор «Интера» ответил на вопрос, как противостоять саудовской лиге

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о конкуренции европейских лиг с чемпионатом Саудовской Аравии.
«Мы должны как следует оценить эффект от этого нового сценария. На данный момент мы потеряли конкурентоспособность и качество нашего продукта: саудовцы забрали важных игроков, а не тех, кто досрочно уходит доигрывать.
Очевидно, у нас была финансовая выгода, потому что, продавая, мы получали деньги, которые затем реинвестировали, но мы должны противостоять арабскому рынку ограничениями на трансферы и мерами, которые помогут защитить наше техническое наследие.
Футбол в Саудовской Аравии обладает огромным богатством, которое позволяет инвестировать в инфраструктуру, спортивные права, тренеров. Конкуренция не должна нас пугать, но большой разрыв в покупательской способности очевиден. Мы должны найти выход, развивая навыки управления и предпринимательства – если они вкладывают деньги, мы должны вкладывать знания», – приводит слова Маротты Football Italia.
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