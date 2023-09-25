Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Интера»: очень скоро мы начнём переговоры о продлении Димарко и Мхитаряна

Гендиректор «Интера»: очень скоро мы начнём переговоры о продлении Димарко и Мхитаряна
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном продлении контракта с итальянским защитником команды Федерико Димарко.

«Димарко олицетворяет индивидуальность нашего клуба, он отличный игрок — мы гордимся тем, что он у нас есть, и переговоры о продлении его контракта состоятся очень скоро.

Мы также обсудим новый контракт Мхитаряна в ближайшее время», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Димарко является воспитанником «Интера». В прошлом сезоне итальянский защитник провёл за «нерадзурри» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Материалы по теме
Гендиректор «Интера»: мы обязательно обсудим новый контракт с Лаутаро Мартинесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android