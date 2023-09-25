Гендиректор «Интера»: очень скоро мы начнём переговоры о продлении Димарко и Мхитаряна

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном продлении контракта с итальянским защитником команды Федерико Димарко.

«Димарко олицетворяет индивидуальность нашего клуба, он отличный игрок — мы гордимся тем, что он у нас есть, и переговоры о продлении его контракта состоятся очень скоро.

Мы также обсудим новый контракт Мхитаряна в ближайшее время», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Димарко является воспитанником «Интера». В прошлом сезоне итальянский защитник провёл за «нерадзурри» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.