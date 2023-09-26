«Ювентус» рассматривает Пьера-Эмиля Хёйбьерга в качестве замены Полю Погба

«Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Пьере-Эмиле Хёйбьерге, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, туринцы обсуждали трансфер 28-летнего футболиста минувшим летом, когда был вариант выменять его на Артура, который в итоге перешел в аренду в «Фиорентину». Теперь «Ювентус» рассматривает Хёйбьерга как замену Полю Погба – француз временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон.
Также «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением в январе полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.
Хёйбьерг перешел в «Тоттенхэм» из Саутгемптона» в августе 2020 года. Сумма трансфера составила € 16,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.
В прошлом сезоне Хёйбьерг сыграл 44 мачта во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В нынешнем провел 6 матчей, результативными действиями не отметился.
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