«Ювентус» рассматривает Пьера-Эмиля Хёйбьерга в качестве замены Полю Погба

«Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Пьере-Эмиле Хёйбьерге, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, туринцы обсуждали трансфер 28-летнего футболиста минувшим летом, когда был вариант выменять его на Артура, который в итоге перешел в аренду в «Фиорентину». Теперь «Ювентус» рассматривает Хёйбьерга как замену Полю Погба – француз временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон.

Также «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением в январе полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

Хёйбьерг перешел в «Тоттенхэм» из Саутгемптона» в августе 2020 года. Сумма трансфера составила € 16,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.

В прошлом сезоне Хёйбьерг сыграл 44 мачта во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В нынешнем провел 6 матчей, результативными действиями не отметился.