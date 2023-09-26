Футболисты «Манчестер Юнайтед» советуют Санчо извиниться перед тен Хагом

Футболисты «Манчестер Юнайтед» предлагают полузащитнику Джейдону Санчо извиниться перед главным тренером клуба Эриком тен Хагом, чтобы спасти свою карьеры в команде, сообщает ESPN.
По данным источника, примирить Санчо и тен Хага пытаются Маркус Рашфорд, Люк Шоу и Гарри Магуайр.
мРанее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с вингером Джейдоном Санчо в зимнее трансферное окно. Ране футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».
Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
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