«Манчестер Юнайтед» готов продать Джейдона Санчо по сниженной цене
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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с вингером Джейдоном Санчо в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Star, английский клуб готов продать 23-летнего англичанина по сниженной цене, чтобы частично компенсировать потери на его переходе.
Напомним, Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».
Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин отыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену.
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