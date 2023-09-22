«Манчестер Юнайтед» готов продать Джейдона Санчо по сниженной цене

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с вингером Джейдоном Санчо в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Star, английский клуб готов продать 23-летнего англичанина по сниженной цене, чтобы частично компенсировать потери на его переходе.

Напомним, Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».

Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин отыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену.