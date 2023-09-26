Пол Мерсон: Кубок английской лиги для «Челси» важнее, чем для любой другой команды

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался о предстоящем матче «Челси» с «Брайтоном» в Кубке лиги.

«Кубок английской лиги для «Челси» важнее, чем для любой другой команды. Я сказал, что «Тоттенхэм» допустил ошибку, когда сыграл во втором раунде более слабым составом и вылетел. Но если посмотреть на них сейчас и на то, как они начали, им нужно попасть в зону Лиги чемпионов. Поэтому я могу понять, почему они сейчас дали отдых игрокам.

Но «Челси» не может выиграть ни одного матча. У них тоже не было тяжёлого старта – многие клубы откусили бы руку за такие матчи. «Ньюкасл» начал сезон против «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Брайтона», но набрал на четыре очка больше «Челси». Последнее, что сейчас нужно «Челси», – это вылет от «Брайтона» в Кубке лиги», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

После шести туров «Челси» занимает 14-е место с пятью очками. На счету команды Почеттино одна победа, две ничьи и три поражения.

«Челси» сыграет с «Брайтоном» в третьем раунде Кубка лиги 27 сентября.