«Челси» — «Астон Вилла». Мудрик и Почеттино тянут на дно

Не только украинец, но и вся команда расстраивает болельщиков. Где же белая полоса?

24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ «Челси» — «Астон Вилла». Начало — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «синих» составляет 1.88, а шансы «львов» оценили в 3.90. Ставки на ничью принимают за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Астон Вилла» 24 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Челси» — «Астон Вилла» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.30. Ставку на победу «синих» с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Астон Вилла» (24.06.2023)

В эти выходные на «Стэмфорд Бридж» встретятся команды «Челси» и «Астон Вилла», которые будут стремиться поскорее ворваться в топ-5 чемпионата Англии.

Несмотря на приход в команду Маурисио Почеттино, «синим» пока удалось выиграть только один раз в АПЛ, но, в отличие от «львов», они не проводят матчи в еврокубках. Энергии и сил у лондонцев явно будет больше.

«Челси» выиграл только один матч текущего сезона чемпионата Англии – у «Лутон Таун» со счётом 3:0. Также клуб одержал победу в Кубке лиги над «Уимблдоном» — 2:1. В двух последних встречах АПЛ «синие» набрали всего одно очко, сыграв вничью с «Борнмутом» (0:0). До этого они уступили «Ноттингем Форест» (0:1), нанеся всего два удара в створ.

В этом сезоне «аристократы» также проиграли «Вест Хэму» на выезде со счётом 1:3, а Карни Чуквуэмека забил гол. Аксель Дисаси забил в первом тайме во время встречи с «Ливерпулем» (1:1).

Что касается «Астон Виллы», то она сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице, начав сезон на достойном уровне: благодаря голам Джона Дурана и Леона Бэйли, а также пенальти Дугласа Луиса она обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 3:1 в последнем матче АПЛ.

Подопечные Унаи Эмери в середине недели провели 1-й тур в Лиге Европы, но в этом розыгрыше чемпионата Англии у них в планах получить путёвку в Лигу чемпионов. «Львам» уже удалось разгромить «Эвертон» со счётом 4:0 и победить «Бёрнли» — 3:1.

Мы прогнозируем победу «Астон Виллы», потому что «Челси» продолжает находиться на грани кризиса и в очень плохой форме. Намного лучше выглядят результаты «львов», несмотря на усталость, которая может сыграть за них. «Вилланы» поддерживали тонус, пока «синие» отдыхали. Поставить на победу «Астон Виллы» можно за 3.90.

Не спасают лондонцев ни тренерский штаб, ни Михаил Мудрик, в которого Почеттино продолжает верить, но зря. Хотя в «Челси» есть проблемы не только у украинца, а, кажется, у всех футболистов.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 3.90.