Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: Соболев «рисовал» пенальти в матче с «Динамо». Судьи абсолютно правы

Арбитр Федотов: Соболев «рисовал» пенальти в матче с «Динамо». Судьи абсолютно правы
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота московского «Динамо» в дерби со «Спартаком».

«Что касается момента с Соболевым на 40-й минуте, арбитры здесь абсолютно правы. Скорее всего, разобрался второй ассистент — Кукуян со своей позиции не мог увидеть, что произошло. Думаю, ассистент сообщил главному, что контакт был недостаточным. Соболев затем этой же ногой, по которой якобы был удар, сделал два шага, а в общей сложности — четыре. И только потом упал. То есть «рисовал». Согласен с VAR, для которого это не очевидная ошибка. Правильное решение: продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Сборная 9-го тура РПЛ. Лидеры «Спартака», юная звезда ЦСКА и автор лучшего гола сезона
Сборная 9-го тура РПЛ. Лидеры «Спартака», юная звезда ЦСКА и автор лучшего гола сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android