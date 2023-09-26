Арбитр Федотов: Соболев «рисовал» пенальти в матче с «Динамо». Судьи абсолютно правы
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота московского «Динамо» в дерби со «Спартаком».
«Что касается момента с Соболевым на 40-й минуте, арбитры здесь абсолютно правы. Скорее всего, разобрался второй ассистент — Кукуян со своей позиции не мог увидеть, что произошло. Думаю, ассистент сообщил главному, что контакт был недостаточным. Соболев затем этой же ногой, по которой якобы был удар, сделал два шага, а в общей сложности — четыре. И только потом упал. То есть «рисовал». Согласен с VAR, для которого это не очевидная ошибка. Правильное решение: продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0.
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