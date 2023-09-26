Мостовой: Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть вдвоём в центре защиты «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с центральными защитниками в московской команде. По его мнению, оптимальным сочетанием станет дуэт Георгия Джикии и Срджана Бабича.

«То, что Джикия не выходит играть в старте, вряд ли скажется на атмосфере в команде. Когда ты выигрываешь, атмосфера всегда нормальная. Когда проигрываешь, то атмосфера меняется. Для меня в этой ситуации всё просто. Когда Бабич вышел первый раз на замену, я сразу сказал, что он точно будет основным игроком. Единственное, вопрос, что выбор пал на Джикию. Лично я ничего плохого в игре Георгия не видел.

Джикия не ошибался так, как это делал тот же Дуарте. Думаю, что Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть в центре защиты вдвоём. Но то, что Бабич сейчас защитник номер один — это однозначно. Плюс он ещё и гол забил. А у Джикии просто сейчас неприятный момент такой, и всё. Просто когда команда выигрывает, тренер вряд ли будет что-то менять», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».