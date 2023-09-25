«Сумасшедшие передачи». Агент Джикии высмеял ошибки Дуарте в матче с «Динамо»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, высказался о том, что его клиент выпал из основной обоймы красно-белых. В последних матчах Гильермо Абаскаль предпочитает пару центральных защитников Алексис Дуарте — Срджан Бабич. При этом первый из них на регулярной основе допускает ошибки, но всё равно остаётся в стартовом составе, на чём в шутливой форме акцентировал внимание Шпинёв.
«Место в старте – это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста, каждый игрок в карьере может с этим столкнуться. Сейчас такой период, что тренер даёт предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий — капитан и в старте, но сейчас такой период.
Когда игроку 20 лет и не играет, то это повод для беспокойства. Джикия — состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Он обладает определённым уровнем качеств, и сомнений в этих качествах нет. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация.
Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 25 сентября 2023
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