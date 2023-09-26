«Моё сердце разрывается». Мхитарян — о конфликте в Нагорном Карабахе

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал произошедшие события на территории Нагорного Карабаха.
«После десятимесячной блокады 19 сентября азербайджанские военные начали жестокий обстрел Нагорного Карабаха. Моё сердце разрывается, когда я слышу истории об увечьях, потерях и серьёзных нарушениях прав человека тысячи армянских семей, которых насильственно перемещают из Нагорного Карабаха и которые массово бегут в Армению. Ситуация, в которой сейчас оказались люди в Нагорном Карабахе, навевает воспоминания о самых мрачных часах истории. Мы часто оглядываемся назад на эти тёмные страницы истории с раскаянием и сожалением о том, что никто не сделал достаточно для того, чтобы остановить это.
Мы не можем вернуть жертв прошлого, но у нас ещё есть время предотвратить развертывание геноцида в Нагорном Карабахе. В разгар этого ужаса нам необходима немедленная мобилизация чрезвычайной гуманитарной помощи через Лачинский коридор и воздушные перевозки, а также развёртывание международных наблюдательных миссий, чтобы положить конец этим преступлениям против человечества. Сейчас международным лидерам крайне важно выступить против и использовать все возможные политические инструменты, чтобы положить конец военным действиям в регионе. Дети имеют право жить спокойно на своей Родине», — написал Мхитарян в своих социальных сетях.
- 26 сентября 2023
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