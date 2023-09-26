Матч «Аякс» — «Фейеноорд», который сорвали фанаты, будет доигран

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд», который был остановлен из-за поведения фанатов, всё-таки будет доигран.

«Аякс» воздерживается от судебных разбирательств с Федерацией футбола Нидерландов. Клуб рассматривал возможность подать в суд после решения совета лиги перенести следующий матч «Аякса», чтобы доиграть оставшуюся часть матча с «Фейеноордом».

«Аякс», получив совет юристов, а затем обсудив ситуацию с нашим следующим соперником, не рассматривает возможность обращения в суд. Тем не менее клуб намерен вступить в переговоры с федерацией, поскольку при принятии решения не были учтены законные интересы клуба, а регламент предоставляет федерации слишком большую свободу действий, что чревато произволом и немотивированными решениями.

Таким образом, оставшаяся часть матча «Аякс» — «Фейеноорд» будет сыграна в среду, 27 сентября, с 14:00. Матч пройдёт без зрителей», — сообщает официальный сайт «Аякса».

Напомним, инцидент произошёл во время матча 6-го тура чемпионата Нидерландов. Из-за действий болельщиков судья был вынужден увести футболистов «Аякса» и «Фейеноорда» с поля и приостановить игру.