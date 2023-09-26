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Генич — об использовании его голоса в игре EA FC 24: я к этому безразлично отношусь

Генич — об использовании его голоса в игре EA FC 24: я к этому безразлично отношусь
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Футбольный комментатор и ведущий «Коммент.Шоу» Константин Генич поделился мнением относительно того, что в новой версии спортивного симулятора EA FC 24 (ранне FIFA. — Прим. «Чемпионата») используется его голос.

«Я к этому безразлично отношусь. Есть и есть. Знаю, что они переназвались, и они теперь не FIFA называются, а совершенно иначе. Ну и ладно, я должен на эту тему как-то переживать? С ними был договор, не помню, какие были сроки этого договора. Если они имеют право использовать эксклюзивно наши с Георгием голоса (Георгий Черданцев. — Прим. «Чемпионата»), даже если они назвались иначе, а не FIFA, то почему бы нет?» — приводит слова Генича «Матч ТВ» в своём телеграм-канале.

Напомним, несколько лет назад Генич и Черданцев прокомментировали базовый набор игровых ситуаций для спортивного симулятора, а в следующие сезоны дописывали новые фамилии.

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