Генич — об использовании его голоса в игре EA FC 24: я к этому безразлично отношусь

Футбольный комментатор и ведущий «Коммент.Шоу» Константин Генич поделился мнением относительно того, что в новой версии спортивного симулятора EA FC 24 (ранне FIFA. — Прим. «Чемпионата») используется его голос.
«Я к этому безразлично отношусь. Есть и есть. Знаю, что они переназвались, и они теперь не FIFA называются, а совершенно иначе. Ну и ладно, я должен на эту тему как-то переживать? С ними был договор, не помню, какие были сроки этого договора. Если они имеют право использовать эксклюзивно наши с Георгием голоса (Георгий Черданцев. — Прим. «Чемпионата»), даже если они назвались иначе, а не FIFA, то почему бы нет?» — приводит слова Генича «Матч ТВ» в своём телеграм-канале.
Напомним, несколько лет назад Генич и Черданцев прокомментировали базовый набор игровых ситуаций для спортивного симулятора, а в следующие сезоны дописывали новые фамилии.
- 26 сентября 2023
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:23
-
12:16
-
12:05
-
12:04
-
11:56
-
11:55
-
11:42
-
11:32
-
11:29
-
11:14
-
11:13
-
11:08
-
11:01
-
10:56
-
10:55
-
10:43
-
10:40
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:17
-
10:12
-
10:05
-
10:05
-
09:57
-
09:50
-
09:38
-
09:34
-
09:30