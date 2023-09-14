Генич — об отстранении Слуцкого от футбола: не понимаю, за что?!

Комментатор и ведущий «Коммент.Шоу» Константин Генич отреагировал на информацию об отстранении футбольного тренера Леонида Слуцкого.

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался. За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?! Других забот у комитета по этике нет, конечно… «судьбоносные» ребята», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Сегодня, 14 сентября, комитет по этике РФС отстранил Леонида Слуцкого от любой футбольной деятельности на год условно и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Артёму Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. Слуцкий поддержал Дзюбу и назвал журналиста 19-летним дебилом в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».