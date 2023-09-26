Регилон — о тен Хаге: он любит трудолюбивых игроков, а я много работаю
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.
«Тен Хаг хотел, чтобы я приехал, и я тоже хотел играть здесь. Это было очень легко. Мы разговаривали о том, что он ждёт от своего левого защитника. Мы разделяем одну и ту же философию. Тен Хаг любит трудолюбивых игроков, а я люблю много работать», — приводит слова Регилона журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
26-летний Регилон не играл за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне. В лондонский клуб защитник перешёл в сентябре 2020 года из мадридского «Реала». Минувший сезон Регилон провёл в аренде в мадридском «Атлетико».
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