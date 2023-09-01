«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Серхио Регилоном

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон сезон-2023/2024 проведёт в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«Как только стало ясно, что нам нужен ещё один левый защитник, мы оценили ряд игроков и быстро приняли меры, чтобы подписать Серхио. Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы помочь нам достичь наших целей в этом сезоне. У него хороший опыт как в Премьер-лиге, так и в еврокубках, поэтому он готов сразу войти в состав и выступать», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова Джона Мерто, футбольного директора клуба.
Ранее различные инсайдеры писали, что «Манчестер Юнайтед» не заплатит «Тоттенхэму» за пребывание игрока в команде, а также не будет иметь возможности выкупа Регилона. «Тоттенхэм» же при желании сможет прервать аренду в январское трансферное окно. «Красные дьяволы» будут выплачивать зарплату Регилона в полном объёме.
26-летний Регилон не играл за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне. В лондонский клуб защитник перешёл в сентябре 2020 года из мадридского «Реала». Прошлый сезон Регилон провёл в аренде в мадридском «Атлетико».
- 1 сентября 2023
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