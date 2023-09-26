Николич: настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт. Меня не услышали

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как реагировал на большие изменения в составе команды.

«Мне было очень жаль. Я понимал, что пришло время омолаживать команду. Но есть определённый путь, как это надо сделать. К примеру, я настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт минимум на год. Говорил: «Последний сезон он отыграл на самом высоком уровне.

Не знаю, сколько матчей будет в новом. Но Ведран необходим мне в раздевалке и на тренировке! Чтобы работал с Сильяновым, Магкеевым, Мухиным». В этом плане футбол в России очень схож с балканским — молодым нужен старший. Сколько бы играл Чорлука? Мало, но он бы приносил огромную пользу внутри коллектива! Меня не услышали», — приводит слова Николича издание «Спорт-экспресс».