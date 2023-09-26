Николич — о работе с немцами в «Локомотиве»: мне хотелось быть тренером, а не продавцом

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как реагировал на трансферную политику немецкого руководства железнодорожников.
«Я говорил, что мы будем продолжать бороться за высокие места и прогрессировать. Едва ударили по рукам, появился новый проект. Не продлили контракт с Чорлукой, ушёл Крыховяк. Привели других игроков. Они интересные. Я был за, чтобы приходили новые. Но должны были остаться и старые! Нужен симбиоз молодости и опыта — только так можно добиться результата.
А если цель — продавать футболистов, это не для меня. Есть миллион специалистов, которые готовы на это. Но не я. Так руководству и говорил. Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом. Где Бека-Бека сейчас? Где Анджорин? Вот про Керка я знаю, он в «Антверпене». Со мной советовались по поводу их покупки, но 25 августа. Перед закрытием трансферного окна. Когда был выбор — или они, или никого», — приводит слова Николича издание «Спорт-экспресс».
- 26 сентября 2023
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