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Филимонов: с точки зрения интеллекта у ветеранов всё лучше, чем у действующих игроков

Филимонов: с точки зрения интеллекта у ветеранов всё лучше, чем у действующих игроков
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов сравнил уровень ветеранов футбола с уровнем действующих игроков.

«С точки зрения интеллекта и техники у некоторых ветеранов всё намного лучше, чем у действующих игроков. К сожалению, это факт. Наше поколение в данных аспектах превосходит нынешнее. В остальном, конечно, мы уже не в том возрасте, чтобы составлять конкуренцию в физическом плане, и не тренируемся столько, сколько действующие игроки», — приводит слова Филимонова RT.

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