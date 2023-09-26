Филимонов: с точки зрения интеллекта у ветеранов всё лучше, чем у действующих игроков
Поделиться
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов сравнил уровень ветеранов футбола с уровнем действующих игроков.
«С точки зрения интеллекта и техники у некоторых ветеранов всё намного лучше, чем у действующих игроков. К сожалению, это факт. Наше поколение в данных аспектах превосходит нынешнее. В остальном, конечно, мы уже не в том возрасте, чтобы составлять конкуренцию в физическом плане, и не тренируемся столько, сколько действующие игроки», — приводит слова Филимонова RT.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
19:05
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:18
-
18:09
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:38
-
17:36
-
17:28
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:44
-
16:44
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:14
-
16:03
-
16:03
-
15:54
-
15:51
Партнерский контент