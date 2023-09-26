Филимонов: к сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов высказался об участии медийных команд в Кубке России. По его мнению, успех медиаклубов в профессиональных турнирах говорит о падении уровня российского футбола.
«Чем больше игр, тем лучше. Просто в моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. К сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал», — приводит слова Александра Филимонова RT.
Напомним, медиакоманда 2DROTS прошла уже три стадии Пути регионов в Кубке России. На стадии 1/32 финала 2DROTS встретятся с «Химками», которые в прошлом выступали в Российской Премьер-Лиге, а сейчас играют в Первой лиге.
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