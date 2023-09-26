Гол вратаря «Уфы» в серии послематчевых пенальти помог пройти «Торпедо» в Кубке России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 между «Уфой» и московским «Торпедо». Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко из Белореченска. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Уфа» одержала победу со счётом 1:1 (пен. 8:7).
Первый мяч был забит на 69-й минуте, когда нападающий «автозаводцев» Дмитрий Полоз реализовал пенальти после фола полузащитника «Уфы» Константина Троянова в борьбе с Йорди Рейной. Однако Троянов реабилитировался, забив мяч на 90+1-й минуте и переведя игру в серию послематчевых пенальти. По её итогам уфимцы были сильнее — 8:7. Победный 11-метровый на счету голкипера команды Олега Баклова.
Таким образом, «Уфа» прошла в 1/16 финала Пути регионов.
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