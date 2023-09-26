«Барселона» попытается подписать хавбека «Лестера» Ндиди следующим летом

Полузащитник «Ластера» Вильфред Ндиди в летнее трансферное окно-2024 может перейти в «Барселону». Об это сообщает Sport.es.

По информации источника, боссы каталонского клуба намерены больше внимания уделять свободным агентам. Контракт Ндиди с «Лестером» заканчивается в конце июня 2024 года.Опорный хавбек заинтересовал руководство «Барселоны».

Отмечается, что минувшее летнее трансферное окно сразу несколько европейских клубов были заинтересованы в приобретении 26-летнего полузащитника. На связь с «Лестером» выходили такие гранды, как «Бавария», «Ювентус» и «Атлетико».

Ндиди присоединился к «Лестеру» зимой 2018 года. Англичане заплатили бельгийскому «Генку» около € 18 млн. За это время нигериец успел провести 244 матча в футболке английской команды, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Нигерии составляет € 25 млн.