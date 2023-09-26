Балотелли — о Моуринью: тренер, который всегда побеждает. Он выявлял в нас лучшее и худшее

Экс-форвард «Интера» Марио Балотелли высказался о работе под руководством португальского наставника Жозе Моуринью.
«Он никогда не был тренером, команды которого показывали яркий футбол. Жозе обладает харизмой, он излучает напористость и спортивную злость.
Он не слишком зацикливается на тактике, имея собственные представления о футболе. Этот человек умеет развеселить. Моуринью — отличный мотиватор, умеющий выявить в своих игроках и лучшее, и худшее.
Я играл в «Интере» с 25 феноменальными игроками. Моуринью пришёл в «Рому» и сразу же выиграл Лигу конференций. Это говорит о том, что он тренер, который всегда побеждает. И это очень важное качество. При всём при этом, Жозе неуязвим.
У Манчини тоже был хороший состав в «Интере», но он не выигрывал в таком же стиле, как это делал Моуринью», – приводит слова Балотелли La Gazetta dello Sport.
- 26 сентября 2023
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