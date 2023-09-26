Точилин согласился с Нобоа, что «Сочи» не претендует на победу в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал слова Кристиана Нобоа, который усомнился в перспективах команды с нынешним составом. Эквадорец ранее заявил, что в текущем положении его команда «не может решать большие задачи».

«Это мнение Нобоа. У меня оно другое. Смотря, о каких задачах мы говорим. Если вопрос стоит о том, чтобы выиграть чемпионат, то в этом плане я с Нобоа соглашусь.

Потенциал у «Сочи» есть. Борьба за топ-5? Всё в нашей жизни возможно. Главное верить в себя и идти к своей цели», — приводит слова Точилина Sport24.

Напомним, Александр Точилин до назначения работал в тренерском штабе сочинцев с 2018 года. На данный момент его подопечные занимают предпоследнее, 15-е место в РПЛ, имея в активе шесть очков.