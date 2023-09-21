Наставник «Сочи» Точилин: завтра мне могут сказать: «Вы больше не тренер»

Наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера команды. Специалист допустил, что уже завтра его могут уволить.

«Как узнал о своём назначении? Дмитрий Валерьевич Хохлов приехал на базу и сообщил мне об этом.

Руководители клуба мне сказали: «Приступай к работе». Без всяких формулировок о том, что это временно. Можно быть и не временным тренером, но жизнь такая, что все мы временные.

Допускаю ли я, что завтра мне скажут: «Вы больше не тренер «Сочи»? Конечно, такое может быть. Всё может быть», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Напомним, Хохлов сотрудничал с «Сочи» с апреля 2023 года. Под его руководством команда проиграла восемь из последних девяти матчей во всех турнирах. Александр Точилин до назначения работал в тренерском штабе сочинцев с 2018 года. На данный момент его подопечные занимают 13-е место в РПЛ, имея в активе шесть очков.