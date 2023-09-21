Наставник «Сочи» Точилин: завтра мне могут сказать: «Вы больше не тренер»

Наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера команды. Специалист допустил, что уже завтра его могут уволить.
«Как узнал о своём назначении? Дмитрий Валерьевич Хохлов приехал на базу и сообщил мне об этом.
Руководители клуба мне сказали: «Приступай к работе». Без всяких формулировок о том, что это временно. Можно быть и не временным тренером, но жизнь такая, что все мы временные.
Допускаю ли я, что завтра мне скажут: «Вы больше не тренер «Сочи»? Конечно, такое может быть. Всё может быть», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».
Напомним, Хохлов сотрудничал с «Сочи» с апреля 2023 года. Под его руководством команда проиграла восемь из последних девяти матчей во всех турнирах. Александр Точилин до назначения работал в тренерском штабе сочинцев с 2018 года. На данный момент его подопечные занимают 13-е место в РПЛ, имея в активе шесть очков.
- 21 сентября 2023
-
12:24
-
12:22
-
12:13
-
12:09
-
12:02
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:12
-
11:08
-
10:55
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:29
-
10:21
-
10:20
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
09:34
-
09:32
-
09:25
-
09:22
-
09:15
-
08:49