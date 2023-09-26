Прокуратура начала расследование по факту ложной отчётности о покупке Осимхена

Римская прокуратура приступила к регистрации президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в реестре подозреваемых по обвинению в фальсифицированной отчётности. Судебное разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала в связи с покупкой нападающего Виктора Осимхена из «Лилля», сообщает Sky Sport.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис находится под следствием в Риме за ложную информацию о покупке Виктора Осимхена, совершённую неаполитанским клубом летом 2020 года.

В июне 2022 года по поручению неаполитанской прокуратуры Финансовая гвардия изъяла документы, касающиеся покупки нигерийца у французского клуба «Лилль», при этом обыски были проведены в Кастель-Вольтурно, Риме и Франции.

В нынешнем сезоне Серии А Осимхен вышел в пяти играх, где забил три мяча. А «Наполи» находится на седьмой строчке с восемью очками.