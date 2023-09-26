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Сердеров: в махачкалинском «Динамо» все бойцы

Сердеров: в махачкалинском «Динамо» все бойцы
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров оценил шансы своей команды на выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона.

«Может ли текущий состав побороться за повышение в классе? Мне кажется, нам это по силам. У нас в команде все бойцы, мы будем расти год от года. Желание побеждать зашкаливает. У нас есть несколько опытных футболистов, тренерский штаб в представлении не нуждается, в руководстве тоже самые серьёзные люди. Есть всё для выхода в РПЛ», — приводит слова Сердерова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 21 очко. В прошлом сезоне махачкалинцы финишировали на восьмой строчке в ФНЛ, отстав от места, позволяющего принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ всего лишь на четыре очка.

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