Тренер России Писарев назвал «первой ласточкой» допуск юношеских сборных до турниров УЕФА

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением на тему решения УЕФА допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям.

«Решение УЕФА — отличная новость. Это первая ласточка. Надеюсь, что дальше будет лучше», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) на международные турниры в нейтральном статусе — без гимна и флага.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаём и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы делаем ставку на то, что будущее поколение станет более ярким и способным», — прокомментировал ситуацию президент УЕФА Александер Чеферин.