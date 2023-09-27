Бывший агент «Барселоны»: когда я вёл переговоры по Марадоне, на столе лежал пистолет

Бывший агент «Барселоны» Хосеп Мария Мингуэлла рассказал о том, как приглашал в каталонскую команду легендарного нападающего сборной Аргентины Диего Марадону. По его словам, особое впечатление на него произвели переговоры с экс-президентом «Аргентинос Хуниорс» Доминго Тесоне.
«Я влюбился в то, как Марадона прикасался к мячу, и понимал, что должен привести его в «Барселону» во что бы то ни стало.
Президент Тесоне на переговорах мне сказал: «Надеюсь, вы не будете против, если я положу на стол свой пистолет. Его просто тяжело носить», — приводит слова Мингуэллы TyC Sports со ссылкой на BBC.
В бытность футболистом Диего Марадона защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины он провёл 91 матч, забил 34 мяча.
- 27 сентября 2023
-
05:44
-
05:25
-
05:11
-
04:41
-
04:29
-
04:06
-
04:03
-
03:57
-
03:25
-
03:13
-
03:00
-
02:50
-
02:33
-
02:00
-
01:55
-
01:45
-
01:36
-
01:28
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:34
-
00:33
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:11
- 26 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:15