Бывший агент «Барселоны»: когда я вёл переговоры по Марадоне, на столе лежал пистолет

Бывший агент «Барселоны» Хосеп Мария Мингуэлла рассказал о том, как приглашал в каталонскую команду легендарного нападающего сборной Аргентины Диего Марадону. По его словам, особое впечатление на него произвели переговоры с экс-президентом «Аргентинос Хуниорс» Доминго Тесоне.

«Я влюбился в то, как Марадона прикасался к мячу, и понимал, что должен привести его в «Барселону» во что бы то ни стало.

Президент Тесоне на переговорах мне сказал: «Надеюсь, вы не будете против, если я положу на стол свой пистолет. Его просто тяжело носить», — приводит слова Мингуэллы TyC Sports со ссылкой на BBC.

В бытность футболистом Диего Марадона защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины он провёл 91 матч, забил 34 мяча.