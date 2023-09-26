Хави ведёт себя как настоящий патриот «Барселоны». С Месси было совсем не так

В мае «Барселона» вернула себе чемпионское звание в Испании — очень солидное достижение, учитывая огромные финансовые и кадровые проблемы каталонцев. Достойной наградой для Хави, чей контракт истекал летом 2024 года, была бы скорейшая пролонгация договора с улучшением условий. Однако ничего не происходило. Лишь в августе тренер успокоил журналистов: «Уже всё согласовано, остались лишь некоторые формальности».

Для уточнения всех деталей понадобился целый месяц, и никто не понял, в чём заключалась причина столь долгой волокиты. Ведь для того, чтобы тренер и команда не утратили мотивацию, поощрение напрашивалось как можно скорее. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. 22 сентября Хави продлил контракт до июня 2025 года с опцией пролонгации ещё на сезон. Сроки для тренера топ-клуба невероятно короткие — обычно специалисты такого уровня заключают более длительные соглашения.

Причины и в самом деле оказались вескими, прежде всего для тренера. Вместо грызни за каждый евро, как у некоторых коллег, Хави думал лишь об одном — о проведении трансферной кампании без дополнительной финансовой нагрузки на клуб. И лишь после этого возобновил переговоры по контракту — опять же, с учётом возможностей «Барсы».

Реальный долг «Барселоны» составляет € 3 млрд. Хави это сильно беспокоит

В ситуации с контрактом Хави важно понимать две главные вещи: масштаб его личности в контексте вклада в историю «Барселоны» и отношение к сложной ситуации, в которой пребывает клуб. Тренер чётко дал понять: для него принципиально важно не загнать клуб в кабалу. Слишком уж свеж наглядный пример подобного отношения — в 2017 году Лионель Месси подписал четырёхлетний контракт, который во многом спровоцировал сумасшедший нынешний долг «Барсы». Официально он составляет € 1,2 млрд, но есть и более пессимистичные оценки.

Игроки «Барселоны» качают Хави по случаю выигрыша чемпионата Испании Фото: David Ramos/Getty Images

«Барса» — это уже SAD (Sociedad anónima deportiva, вид открытой публичной компании с ограниченной ответственностью в Испании. — Прим. «Чемпионата»), — ошарашил общественность бывший менеджер каталонцев Жауме Льопис. — Некоторые активы были проданы другим компаниям и финансовым партнёрам. У «Барсы» сейчас хуже с деньгами, чем при Бартомеу: меньше доходов и активов, больше расходов. Суммарный размер клубного долга составляет € 3 млрд. Его невозможно погасить, только рефинансировать».

Для Хави совершенно непозволительно стать дополнительной обузой для «Барселоны». Тренер так долго тянул с продлением контракта, чтобы при любых обстоятельствах не бросить тень на своё имя и репутацию, которые он ценит гораздо больше денежных знаков, «Золотых мячей» или что там ещё ставит на первое место индивидуалист Лионель. К сожалению, лозунг «Барсы» — «Mes que un Klub» («Больше, чем клуб») — применим не для всех.

По информации Mundo Deportivo, каждый сезон соглашения с Месси обходился «Барсе» в € 138 млн, причём клуб до сих пор полностью не рассчитался с легендой. Это произошло после того, как Лео в разгар ковида в 2020 году согласился отсрочить выплату, чтобы помочь «блаугранас» с финансами. «Игроки должны первыми помогать клубу, когда он просит о помощи. Много раз мы шли на сокращение зарплаты даже по собственной инициативе, — изображал благородство Месси в разгар пандемии. — Теперь же, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты».

«Барселона» до сих пор выплачивает Месси сумму по контракту

В этом горячем спиче Лео важно отличать понятия «сокращение» и «отказ». Легендарная «десятка» каталонцев и ряд других игроков согласились зарабатывать меньше только в ковидный год, а по итогу всё равно получили или получат деньги в полном объёме. Вот если бы они за период времени, когда болельщики не посещали матчи и «Барса» не аккумулировала ожидаемую прибыль, «простили» свои миллионы клубу — был бы совсем другой разговор. В контексте слов Месси отсрочка в выплатах подаётся как заслуживающий уважения жест, а по факту где же тут сокращение зарплаты?

«Некоторые игроки согласились пойти на сокращение зарплат, другие согласились на отсрочку. Некоторые сделали и то, и другое. Должны ли мы что-то Месси? Да, должны определённую сумму денег. Планируем погасить эту задолженность в 2025 году», — признался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Хави и Месси с заветным «ушастиком» в 2015 году Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Хави слишком долго добивался нынешнего статуса и влиятельности «Камп Ноу» уже не в роли игрока, а тренера, поэтому тщательно взвешивает каждый шаг. Так же, как он это делал, когда был совсем юным. «В 19 лет я проигрывал конкуренцию Гвардиоле, и клубу поступило предложение от «Милана». Я решил, что это хороший вариант, но моя мама сказала жёсткое нет! Она даже пригрозила отцу разводом, если он отпустит меня в Италию. Вся наша семья неистово болела за «Барселону». Я отказался от трансфера и через какое-то время стал лидером команды», — признался Хави в интервью The Athletic.

Отчасти задолженность «Барселоны» перед Месси повлияла на решение Лео перейти летом в статусе свободного агента не в родной клуб, а в «Интер Майами». Разумеется, дело не только в долге, но и сложностях с оформлением трансфера в условиях жёсткого потолка зарплат в «Барсе». Но Месси не сделал ровным счётом ничего, чтобы пойти родному клубу навстречу. К примеру, Серхио Рамос согласился играть за воспитавшую его «Севилью» за скромный € 1 млн. А чем помог каталонцам аргентинец?

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При подписании контракта Хави думал прежде всего о клубе, а не о количестве миллионов на личном счёте. Отсюда и продление соглашения по скромной схеме «1+1» — сделка защищает в первую очередь работодателя. Взвалить на едва сводящую концы с концами «Барсу» ещё и ношу в виде возможного расторжения контракта в случае полосы неудач (чемпионства бывают не каждый год, а вылеты из Лиги чемпионов — частенько) и компенсации — сродни предательству. Именно в этом заключается главная причина краткосрочности договора.

Два года назад салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $ 1 млн, но пока что не слышно, чтобы кто-то похвастал приобретением раритета. Возможно, потому что своими действиями с «сокращением» зарплаты и желанием выбить из давшего ему всё клуба каждую копеечку аргентинец дал прочувствовать претендентам на лот степень фальши его эмоций при уходе из «Барселоны»?

Насколько искренни были слёзы Лео на прощальной пресс-конференции на «Камп Ноу»? Фото: Eric Alonso/Getty Images

Хави зарабатывает в пять раз меньше Симеоне

По информации авторитетного The Athletic от источников в «Барселоне», зарплата Хави по новому соглашению удвоится и составит € 8 млн за сезон. Также были повышены жалования и ассистентам тренера. Неплохие цифры, но они мгновенно меркнут на фоне тройки самых высокооплачиваемых тренеров современности: Юрген Клопп зарабатывает в «Ливерпуле» € 17,9 млн, на счёт Пепа Гвардиолы падает € 22,6 млн за сезон в «Манчестер Сити», а рекордсмен Диего Симеоне и вовсе сводит с ума завистников — € 39,9 млн в год в «Атлетико»!

«Барса» явно не в состоянии потянуть ни подобные зарплаты, ни продолжительные контракты. А вот при краткосрочных сделках у клуба появляется возможность снизить риски в вопросе финансового фэйр-плей и, возможно, пригласить больше новичков в следующие два трансферных окна. Примечательно, что такой же подход продуцирует в «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола, хотя его клуб уверенно стоит на ногах.

Если бы Хави думал только о деньгах, то наверняка бы остался тренировать в Катаре или поехал в Саудовскую Аравию Фото: Joan Valls/Getty Images

В сентябре Ла Лига объявила новые лимиты по зарплатам, которые будут действовать до февраля. «Барселона», хоть и максимально экономила в последнее время (сократила расходы с € 560 млн примерно до € 400 млн), всё равно в лимит не вписалась — клубу разрешён потолок всего лишь в € 270 млн. Учитывая, что каталонцы стали единственным клубом Ла Лиги, превысившим потолок зарплат после зимнего трансферного окна, грамотное продление контракта с Хави не ляжет ещё одним неподъёмным грузом на плечи клуба.

Но ещё больше в Каталонии надеются на удачное выступление в Лиге чемпионов — самом настоящем спасательном круге «Барсы». Если случится чудо и «блаугранас» выиграют трофей, то Хави в равной степени будет доволен как великим достижением, так и оказанием клубу неоценимой услуги в виде дождя из миллионов евро. Потому что настоящее счастье — это не «косить» деньги, а иметь возможность делать дорогих тебе людей чуточку счастливее. У Хави с этим всё в порядке.