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Эрик Тен Хаг — о матче с «Кристал Пэлас»: мы играли хорошо и доминировали

Эрик Тен Хаг — о матче с «Кристал Пэлас»: мы играли хорошо и доминировали
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался о матче с «Кристал Пэлас» в третьем раунде кубка английской лиги (3:0).

«О, это хороший вечер. И я думаю, что мы играли достаточно хорошо и доминировали в матче. Так что это было то, к чему мы стремились. Дух всегда был хорошим, сплоченность всегда была и есть. И сегодня это тоже было видно. И мы сделали шаг вперед с «Бернли», как мы защищаемся, как мы это делаем, и сплоченность сегодня на мяче, и мы сделали еще один шаг. Так что все еще впереди, но мы добиваемся прогресса и движемся вперед.

Мы знаем, что сейчас мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть, да. Поэтому мы должны набирать обороты, мы должны догонять. Затем нужно идти от игры к игре, работая над процессом и работая над результатом. Мы не думаем слишком далеко вперед, следующая игра — самая важная, всегда», — приводит слова Тен Хага Sky Sports.

После шести туров чемпионата Англии «МЮ» занимает девятое место с девятью очками. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (18 очков).

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
26 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Гарначо – 21'     2:0 Каземиро – 27'     3:0 Марсьяль – 55'    
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