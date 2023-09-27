Эрик Тен Хаг — о матче с «Кристал Пэлас»: мы играли хорошо и доминировали

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался о матче с «Кристал Пэлас» в третьем раунде кубка английской лиги (3:0).

«О, это хороший вечер. И я думаю, что мы играли достаточно хорошо и доминировали в матче. Так что это было то, к чему мы стремились. Дух всегда был хорошим, сплоченность всегда была и есть. И сегодня это тоже было видно. И мы сделали шаг вперед с «Бернли», как мы защищаемся, как мы это делаем, и сплоченность сегодня на мяче, и мы сделали еще один шаг. Так что все еще впереди, но мы добиваемся прогресса и движемся вперед.

Мы знаем, что сейчас мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть, да. Поэтому мы должны набирать обороты, мы должны догонять. Затем нужно идти от игры к игре, работая над процессом и работая над результатом. Мы не думаем слишком далеко вперед, следующая игра — самая важная, всегда», — приводит слова Тен Хага Sky Sports.

После шести туров чемпионата Англии «МЮ» занимает девятое место с девятью очками. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (18 очков).