Игрок «Ювентуса» Кьеза: мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы потом сыграть в ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза рассказал об амбициях «старой синьоры» в нынешнем сезоне.

«Когда вы играете за эту команду, на вас накладываются определённые обязанности. История «Ювентуса» состоит из чемпионских титулов и чемпионов. В нашей раздевалке есть великие игроки, обладающие невероятными лидерскими качествами, например, капитан Данило или Рабьо. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, для того чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем году. Мы пытаемся показывать современный футбол, это именно тот стиль игры, который нам прививает Мистер», — приводит слова Кьезы сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А 25-летний полузащитник принял участие в шести матчах, в которых отметился четырьмя голами.