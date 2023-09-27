Игрок «Ювентуса» Кьеза: мы хотим попасть в четвёрку лучших, чтобы потом сыграть в ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза рассказал об амбициях «старой синьоры» в нынешнем сезоне.
«Когда вы играете за эту команду, на вас накладываются определённые обязанности. История «Ювентуса» состоит из чемпионских титулов и чемпионов. В нашей раздевалке есть великие игроки, обладающие невероятными лидерскими качествами, например, капитан Данило или Рабьо. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, для того чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем году. Мы пытаемся показывать современный футбол, это именно тот стиль игры, который нам прививает Мистер», — приводит слова Кьезы сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Напомним, в нынешнем сезоне Серии А 25-летний полузащитник принял участие в шести матчах, в которых отметился четырьмя голами.
- 27 сентября 2023
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