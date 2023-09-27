Президент «Урала» Иванов: сегодня VAR для нашего футбола — это зло

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, поему екатеринбургский клуб обратился в ЭСК по спорным эпизодам матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2), а также поделился мнением о работе системы VAR в играх чемпионата России.

«Хочется, чтобы такие эпизоды получали свою оценку. Главное, чего мы хотели бы добиться, – это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Ведь обычно как говорят: если офсайд неочевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность. Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра – я не понимаю. Вспомните игру в Казани на Кубок в августе. Там был вопиющий эпизод, когда судья Бобровский не поставил очевидный пенальти на Андрее Егорычеве и VAR промолчал. Вердикт по тому случаю был вынесен спустя месяц с лишним: дескать, да, судья был неправ. Но почему так долго пришлось ждать и какое наказание будет? В следующем туре этот же арбитр работает резервным, а в следующем туре Кубка снова судит. Ну это как?

Или взять наш домашний матч против «Факела». Два идентичных эпизода с участием одного и того же игрока (Силвие Бегича). Но в одном случае это фол и отмена гола в ворота «Факела», а в другом – это не фол и не пенальти в пользу «Урала»! Одинаковые эпизоды, но в одном случае VAR вмешивается, а в другом – нет. Что не так со вторым голом «Краснодара»? Вообще VAR не должен был вмешиваться в этот эпизод! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем? Там было чистое положение «вне игры». Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эммерсона: дескать, она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идёт непонятное вмешательство помощника, и решение меняется. Выходит, что сегодня VAR для нашего футбола – это зло!» — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».