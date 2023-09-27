Гаджиев: Джикия более ценный и универсальный футболист, чем Бабич

Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о центральных защитниках московского «Спартака». По его словам, Георгий Джикия более ценный футболист, чем Срджан Бабич.

«Пока Бабич смотрится уверенно и надёжно. В разных ситуациях себя успел проявить. Можно говорить, что конкуренция в центре обороны у «Спартака» возросла.

Может ли в таком случае Бабич вытеснить Джикию из состава? Я не считаю, что Георгий себя исчерпал. На высоком уровне он ещё лет пять может играть. Джикия более ценный. Он более универсальный игрок, чем Бабич. Джикия более подвижный, разворотливый. Он может легко сыграть на фланге.

У нас в «Амкар» его и брали как левого защитника. У него хороший удар, точные передачи. У него есть неплохая обводка, скорость. Легко в атаке сыграет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.