Соболев: не общаемся с Кокориным о футболе. Общаемся о Counter-Strike

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Кокорин в микст-зоне после игры 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) рассказал, поддерживает ли он связь с форвардом кипрского «Ариса» Александром Кокориным.

«Я с Кокориным поддерживаю отношения. Общаемся с ним. Видел, что он забил с пенальти в Лиге Европы. Не рассказывал ли он, почему ушёл из «Фиорентины»? Мы с ним о футболе особо не общаемся. Общаемся о Counter-Strike», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провёл восемь матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий отличился 13 раз в 26 матчах внутреннего первенства, а также записал на свой счёт шесть голевых передач. Александр Кокорин минувшим летом присоединился к «Арису» на правах аренды.