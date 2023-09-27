Скрипченко не назначили тренером сборной клубов ЧБ из-за конфликта с Гончаренко

Главного тренера минского «Динамо» Вадима Скрипченко не назначили тренером сборной клубов чемпионата Беларуси из-за конфликта с нынешним наставником «Урала» Виктором Гончаренко. Об этом сообщает Tribuna.by.

Несколько дней назад стало известно, что «Урал» в воскресенье, 15 октября, проведёт спарринг со сборной чемпионата Беларуси. Команду, которая будет составлена из игроков Высшей лиги, будет возглавлять главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Молош.

По информации источника, на позицию рассматривались и другие кандидатуры, но они отпали по разным причинам. Например, Игорь Ковалевич и его команда — гродненский «Неман» — с 8 по 16 октября могут улететь на сбор в Китай. Ещё одним кандидатом был наставник минского «Динамо» Скрипченко, но позже выяснилось, что у него с Гончаренко конфликт.

Напомним, Скрипченко и Гончаренко во время футбольной карьеры вместе играли за борисовский БАТЭ. Также Скрипченко был ассистентом Гончаренко в «Кубани» и «Урале».