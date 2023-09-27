Аленичев: решение УЕФА показывает, что в организации хотят возвращения России

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о решении УЕФА допустить юношеские сборные России до 17 лет к международным турнирам.
«Вчерашнее решение УЕФА показывает, что в организации на самом деле хотят возвращения России. Причём поступательное движение заметно: пригласили судей на сборы и даже назначили Веру Опейкину на международный матч, пригласили юношеские команды на турниры развития. Теперь вот — следующий шаг.
Если движение в этом направлении продолжится, то следующими по логике вещей должны быть молодёжные и женские сборные. Хотя вряд ли это вопрос ближайших недель или месяцев.
Выступление под нейтральным флагом — не очень приятный, но необходимый компромисс. Но сейчас важно получить для наших ребят и девчонок право сыграть в официальных международных турнирах. Это важный стимул и фактор роста их спортивного мастерства», — приводит слова Аленичева Sport24.
Напомним, вчера, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.
Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности.
- 27 сентября 2023
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