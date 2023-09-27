В Швеции заявили, что не собираются участвовать в турнирах вместе с Россией
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Председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что футбольные сборные страны не намерены соревноваться с командами из России. Ранее УЕФА допустил юношеские сборные России к международным турнирам. При этом в УЕФА подеркнули, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания конфликта на Украине.
«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с российскими командами. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами. Это наша позиция, которая совпадает с датской и английской», — приводит слова Фредрика Райнфельдта Expressen.
Ранее о бойкоте игр с российскими футболистами публично заявили федерации Польши, Литвы и Латвии.
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