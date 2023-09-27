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Кубок России по футболу: результаты матчей игрового дня и турнирная сетка

В среду, 27 сентября, были сыграны матчи 1/32 Пути регионов Фонбет Кубка России. «Ротор», «Акрон», «Енисей» и тульский «Арсенал» смогли одолеть соперников и продолжили выступление в турнире. Брянское «Динамо», саратовский «Сокол», владикавказская «Алания» «Кубань» и «Сатурн» закончили свой путь в Кубке России.

Все результаты матчей 1/64 финала Пути регионов Кубка России (27 сентября):

«Динамо» (Владивосток) – «Тюмень» – 2:0;

«СКА-Хабаровск» — «Сокол» (Саратов) — 1:1 (4:2 по пенальти);

«Рязань» – «Акрон» (Тольятти) – 1:6;

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Черноморец» (Новороссийск)– 1:2;

«Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала) — 1:0;

СКА (Ростов-на-Дону) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:3;

«Динамо» (Брянск) — «Шинник» (Ярославль) – 1:3;

«Амкар» (Пермь) — «Кубань» (Краснодар) — 1:1 (4:2 по пенальти);

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:3;

«Луки Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2;

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:0;

«Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула) — 1:2;

«Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Москва) — 1:3;

«Ротор» (Волгоград) — «Алания» (Владикавказ) — 1:0.

Все проигравшие сегодня команды покинули турнир. Клубы, которым удалось одержать победу, вышли в следующую стадию Кубка России — 1/16 финала Пути регионов.