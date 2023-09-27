«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 27 сентября, состоится встреча 7-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад». Матч пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Валенсия»: Мамардашвили, Коррея, Дьякаби, Озкачар, Гайя, Герра, Пепелу, Амалла, Фран Перес, Диего Лопес, Дуро.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Элустондо, Пачеко, Тирни, Мерино, Туррьентес, Гонсалес, Шо, Фернандес, Оярсабаль.
Напомним, за клуб из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Он не примет участия в сегодняшнем матче из-за недавно перенесённого заболевания (коронавирусная инфекция).
В последний раз сегодняшние соперники встречались в конце февраля этого года. Тогда в рамках 23-го тура чемпионата Испании — 2022/2023 «летучие мыши» на своём поле одолели «Реал Сосьедад» с минимальным счётом — 1:0.
В данный момент «Валенсия» находится на шестом месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 10 очков в шести матчах. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой позиции, у команды девять очков.
- 27 сентября 2023
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