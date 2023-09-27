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Ассист Гринвуда помог «Хетафе» сохранить ничейный результат в матче с «Атлетиком»

Ассист Гринвуда помог «Хетафе» сохранить ничейный результат в матче с «Атлетиком»
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Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 7-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

В первом тайме был забит только один гол. На шестой минуте экс-защитник «ПСЖ» Юри Берчиче вывел хозяев вперёд. Перед свистком на перерыв арбитр удалил с поля полузащитника «Атлетика» Ойана Сансета. На 51-й минуте матча гостям удалось сравнять счёт. Англичанин Мэйсон Гринвуд ассистировал уругвайскому защитнику Гастону Альваресу. На 62-й минуте форвард хозяев Иньяки Уильямс вернул своей команде лидерство в мачте. «Хетафе» отыгрался на 83-й минуте. Нападающий Хуанми Латаса отправил мяч в ворота Уная Симона.

После семи сыгранных туров «Атлетик» набрал 14 очков и расположился на четвёртом месте в чемпионате. «Хетафе» с восемью очками — десятый.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 7-й тур
27 сентября 2023, среда. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 2
Хетафе
Хетафе
1:0 Берчиче – 6'     1:1 Альварес – 51'     2:1 Уильямс – 62'     2:2 Латаса – 83'    
Удаления: Сансет – 45+1' / нет
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