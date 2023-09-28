Сапета — о допуске юниоров России: главное, чтобы отношение к нам было как ко всем

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета отреагировал на допуск юношеской сборной России к международным матчам.

«Ещё непонятно, поедут наши играть без флага или нет. Если есть возможность, то, конечно, надо ехать. Главное, чтобы отношение к нам было как ко всем. Всё будет зависеть от обстановки.

Отказ некоторых команд от игры с нашей сборной? Если мы поедем, но с нами все откажутся играть, то мы по правилам займём первое место (смеётся).

Ехать без фланга и без гимна — такой расклад мне не очень нравится», — приводит слова Сапеты «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 26 сентября стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности. В федерациях футбола Польши, Англии, Швеции, Дании, Украины и Латвии заявили, что будут бойкотировать матчи с командами России U17, если россиян допустят до международных соревнований.