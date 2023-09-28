Стали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка английской лиги

Английская футбольная лига опубликовала на своём официальном сайте результаты жеребьёвки четвёртого раунда Кубка лиги. До этой стадии турнира добрались 16 клубов: 10 из них представляют АПЛ, три — Чемпионшип, два — Лигу 1 и один — Лигу 2.

Результаты жеребьёвки четвёртого раунда Кубка английской лиги.

«Мэнсфилд Таун» (4) — «Порт Вейл» (3).

«Ипсвич Таун» (2) — «Фулхэм» (1).

«Манчестер Юнайтед» (1) — «Ньюкасл Юнайтед» (1).

«Борнмут» (1) — «Ливерпуль» (1).

«Челси» (1) — «Блэкберн Роверс» (2).

«Вест Хэм Юнайтед» (1) — «Арсенал» (1).

«Эвертон» (1) — «Бёрнли» (1).

«Эксетер Сити» (3) — «Мидлсбро» (2).

В скобках указаны лиги, которые представляют клубы: 1 — АПЛ, 2 — Чемпионшип, 3 — Лига 1, 4 — Лига 2.

Матчи пройдут на неделе, которая начнётся 30 октября.