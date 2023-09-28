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«Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес

«Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес
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Сегодня, 28 сентября, состоялся первый матч полуфинального противостояния Кубка Либертадорес между бразильскими «Флуминенсе» и «Интернасьоналом». Встреча, проходившая на стадионе «Маракана», завершилась боевой ничьёй — 2:2.

Открыл счёт матча полузащитник хозяев Херман Кано. Но под конец первого тайма крайний защитник «Флуминенсе» Самуэль получил вторую жёлтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Этим почти сразу воспользовался центральный защитник гостей Уго Мальо, забив «гол в раздевалку». Атакующий полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик вывел свой клуб вперёд, но Кано смог оформить дубль и ничью в матче.

Ответный матч пройдёт 5 октября. Во втором полуфинале турнира встретятся «Бока Хуниорс» и «Палмейрас».

Кубок Либертадорес - 2023 . 1/2 финала. 1-й матч
28 сентября 2023, четверг. 03:30 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 2
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
1:0 Кано – 10'     1:1 Мальо – 45+5'     1:2 Патрик – 64'     2:2 Кано – 78'    
Удаления: Samuel – 45' / нет
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