«Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес

Сегодня, 28 сентября, состоялся первый матч полуфинального противостояния Кубка Либертадорес между бразильскими «Флуминенсе» и «Интернасьоналом». Встреча, проходившая на стадионе «Маракана», завершилась боевой ничьёй — 2:2.

Открыл счёт матча полузащитник хозяев Херман Кано. Но под конец первого тайма крайний защитник «Флуминенсе» Самуэль получил вторую жёлтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Этим почти сразу воспользовался центральный защитник гостей Уго Мальо, забив «гол в раздевалку». Атакующий полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик вывел свой клуб вперёд, но Кано смог оформить дубль и ничью в матче.

Ответный матч пройдёт 5 октября. Во втором полуфинале турнира встретятся «Бока Хуниорс» и «Палмейрас».