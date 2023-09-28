«Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес
Поделиться
Сегодня, 28 сентября, состоялся первый матч полуфинального противостояния Кубка Либертадорес между бразильскими «Флуминенсе» и «Интернасьоналом». Встреча, проходившая на стадионе «Маракана», завершилась боевой ничьёй — 2:2.
Открыл счёт матча полузащитник хозяев Херман Кано. Но под конец первого тайма крайний защитник «Флуминенсе» Самуэль получил вторую жёлтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Этим почти сразу воспользовался центральный защитник гостей Уго Мальо, забив «гол в раздевалку». Атакующий полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик вывел свой клуб вперёд, но Кано смог оформить дубль и ничью в матче.
Ответный матч пройдёт 5 октября. Во втором полуфинале турнира встретятся «Бока Хуниорс» и «Палмейрас».
Комментарии
- 28 сентября 2023
-
06:00
-
05:57
-
05:43
-
05:35
-
05:31
-
04:44
-
03:59
-
03:31
-
03:22
-
03:06
-
02:40
-
02:22
-
02:06
-
01:59
-
01:39
-
01:21
-
01:16
-
00:55
-
00:42
-
00:42
-
00:40
-
00:31
-
00:31
-
00:27
-
00:24
-
00:03
-
00:00
- 27 сентября 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:43
-
23:41
-
23:39
-
23:35
Партнерский контент