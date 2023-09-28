Микель Артета — о матче с «Брентфордом»: рады, что мы нашли способ выиграть

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче с «Брентфордом» (1:0) в третьем туре кубка английской лиги.

«Мы начали играть слишком прямолинейно, не удержали мяч и изо всех сил старались попасть в финальную треть правильным образом. Когда это происходит, игра превращается в растяжку с большим количеством длинных мячей, множеством дуэлей, а затем в стандартные положения — вбрасывания, угловые, штрафные удары. Тебе приходится защищаться, имея 11 игроков вокруг своей штрафной, а это непросто сделать в матче с «Брентфордом».

Да, у нас было несколько действительно хороших блоков в штрафной, несколько действительно важных моментов в обороне, особенно один, когда Аарон совершил сейв, и я думаю, мяч попал в штангу, так что мы действительно довольны всеми, особенно сейчас, когда у нас много травм, и очень рады, что мы нашли способ выиграть эту игру и остаться в турнире», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В четвёртом туре кубка лиги «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом Юнайтед».

После шести туров чемпионата Англии красно-белые занимают пятое место с 14 очками. Лидирует в таблице «Манчестер Сити» (18 очков).