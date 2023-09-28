Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер юношеской сборной России прокомментировал решение УЕФА о допуске к турнирам

Тренер юношеской сборной России прокомментировал решение УЕФА о допуске к турнирам
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России U16 Андрей Аксёнов отреагировал на решение исполкома УЕФА допустить юношеские российские сборные к международным соревнованиям. Напомним, юниоры из России должны будут играть в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики.

«Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение. Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования — это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это всё же не самое важное.

На данный момент ждём разъяснений и деталей, не до конца понятно, как именно это произойдёт. Но, конечно, мы будем рады, если сможем присоединиться к стартующему розыгрышу чемпионата Европы. Сейчас у нас запланирован сбор в Белоруссии в октябре. Окончательно планы определятся после того, как нас проинформируют о дальнейших шагах», — приводит слова Аксёнова ТАСС.

Материалы по теме
УЕФА разбанил сразу несколько сборных команд России. Главное
УЕФА разбанил сразу несколько сборных команд России. Главное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android