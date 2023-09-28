Гладилин: у «Спартака» два левоногих футболиста могут вместе играть в центре защиты

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что главный тренер красно‑белых Гильермо Абаскаль в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» мог бы одновременно использовать в центре защиты Срджана Бабича и Георгия Джикию.

«Бабич себя отлично зарекомендовал. Что касается Джикии, то Георгий — очень опытный и качественный футболист. Залезть в голову Абаскаля мы не можем, но впереди нас ждут матчи с «Крыльями» и «Динамо». В игре с москвичами можно попробовать связку Джикия — Бабич. «Спартак» уже гарантировал себе выход в следующий раунд Кубка России, поэтому Абаскаль может рискнуть.

Считаю, что даже два левоногих футболиста могут играть на позиции центрального защитника, но это, повторюсь, решать только Абаскалю», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Встреча группового этапа турнира пройдёт на домашней арене «Динамо» в среду, 4 октября. Начало игры в 16:45 мск.